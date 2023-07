(GLO)- Sáng 18-7, UBND phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” năm 2023. Đây là địa phương tổ chức Ngày hội điểm cấp xã của thị xã An Khê.

Dự Ngày hội có ông Nguyễn Anh Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; lãnh đạo UBND thị xã An Khê; đại diện Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại Ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2023). Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường An Bình tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ 1-8-2022 đến 10-7-2023.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường An Bình thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương với 15 buổi thu hút 1.000 lượt hộ dân tham gia; tổ chức 4 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục với hơn 3.600 học sinh và hơn 90 giáo viên tham gia; đã vận động người dân giao nộp 1 khẩu súng Col 45, 8 viên đạn, 5 dao tự chế và 2 khẩu súng tự chế.

Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm phát triển. Các mô hình: “Cổng trường tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; “Dịch vụ công trực tuyến”; “Camera an ninh”; “Chợ an toàn về PCCC”; “Điểm PCCC công cộng”; “Tổ tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cộng đồng” và mô hình “Zalo kết nối tổ dân phố bình yên” duy trì hoạt động, phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ thu hút sự quan tâm của hệ thống chính trị và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Tại Ngày hội, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường An Bình ra mắt mô hình “Camera an ninh” và “Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”.

Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tặng 10 suất quà (600 ngàn đồng tiền mặt/suất) cho 10 gia đình chính sách khó khăn ở phường An Bình; Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phường An Bình tặng 10 suất quà (300 ngàn đồng/suất) gồm: 1 thùng mì tôm và nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 2 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023”. UBND thị xã An Khê tặng giấy khen 1 tập thể, 5 cá nhân; UBND phường An Bình tặng giấy khen 2 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.