An Khê nâng cao hiệu quả hệ thống truyền thanh

Tin liên quan Truyền thanh cơ sở ở Ia Pa: Vươn xa cánh sóng

Cuối năm 2017, xã Xuân An được thị xã An Khê đầu tư trang bị hệ thống đài truyền thanh không dây với 15 cụm loa lắp đặt rải rác trên địa bàn để kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương đến người dân. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, trang-thiết bị xuống cấp.

Đầu năm 2023, thị xã An Khê đã xuất ngân sách 570 triệu đồng hỗ trợ xã Xuân An lắp đặt thiết bị truyền thanh và hệ thống loa thông minh tại tất cả các thôn.

Theo anh Nguyễn Thế Ánh-cán bộ Văn hóa-Xã hội xã Xuân An: Trước đây, việc kiểm tra, vận hành bằng phương pháp thủ công, rất mất thời gian. Hiện nay, công tác quản lý thực hiện trên máy tính, chỉ cần mở máy là biết cụm loa nằm ở vị trí nào, thôn nào, còn hoạt động hay không. Khi cụm loa gặp trục trặc không phát tín hiệu, anh có thể kịp thời xuống sửa chữa.

Ông Hồ Hữu Mạnh-Chủ tịch UBND xã Xuân An-cho biết: Từ khi đưa vào sử dụng, hệ thống truyền thanh đã tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến người dân kịp thời.

“Công tác vận hành, điều khiển thiết bị dễ dàng, mọi lúc mọi nơi. Ở nơi có internet hoặc sóng 3G, 4G, 5G và kèm theo điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính là có thể điều khiển hoạt động của đài một cách bình thường. Thiết bị có hỗ trợ phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói phù hợp, nhanh chóng, ít mất thời gian; hầu như không bị nhiễu sóng, không bị tạp âm, không bị rè, âm thanh phát ra rõ nét, dễ nghe”-ông Mạnh nói.

Tương tự, đầu năm 2017, Đài Truyền thanh xã Cửu An được trang bị một số máy móc, thiết bị. Sau một thời gian, hệ thống truyền thanh của xã xuống cấp, cần sửa chữa để phục vụ công tác tuyên truyền của địa phương. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch, kinh phí sửa chữa một số hạng mục như: máy phát thanh FM tại trung tâm xã; đầu thu chuyên dụng FM trung tâm xã; cụm thu tại trung tâm xã và các thôn với 14 loa nén; lắp đặt mới 8 timer tự động tắt mở cho các cụm thu.

Bên cạnh đó, thay thế bo công suất kích 2 W; bo công suất FM 50 W cho máy phát thanh FM; bo mạch công suất âm thanh cụm thu FM cho đầu thu FM đài huyện; 1 cụm thu, 2 loa nén tại trung tâm xã và 6 cụm thu, 12 loa nén tại các thôn với tổng kinh phí 76 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phúc-Chủ tịch UBND xã Cửu An-cho biết: “Đến nay, việc sửa chữa đã hoàn thành, hệ thống truyền thanh hoạt động tốt. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp âm đài thị xã, đài tỉnh đều và đúng giờ; thực hiện tốt quy trình quản lý và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thanh”.

Tại phường Tây Sơn, chính quyền địa phương cũng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ mời thầu, triển khai lắp hệ thống loa truyền thanh thông minh. Bà Lê Thị Minh Chung-Phó Chủ tịch UBND phường-cho hay: “Thị xã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để phường lắp đặt 7 bộ truyền thanh kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và đưa thông tin đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo kế hoạch, năm 2023, thị xã An Khê đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng hỗ trợ các xã: Xuân An, Cửu An, Thành An, phường An Phú và phường Tây Sơn nâng cấp hệ thống truyền thanh. Đến năm 2025, thị xã phấn đấu hoàn thành đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh tại các xã, phường còn lại.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã-cho biết: “Với lợi thế không gian bao phủ rộng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tiết kiệm chi phí, hệ thống truyền thanh cơ sở giữ vị trí không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Nhờ quan tâm đầu tư trang-thiết bị truyền thanh thông minh nên công tác tuyên truyền, vận động từng bước nâng cao đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về mọi mặt đến người dân, góp phần rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Đồng thời, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.