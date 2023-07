An Khê: Va chạm giữa 2 xe máy và xe ô tô tải trên đường Quang Trung

(GLO)- Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13-7, trên đường Quang Trung (đoạn thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy và xe ô tô tải, người phụ nữ điều khiển xe máy may mắn thoát nạn.

Những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên xe máy BKS 81AD-006.26 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông từ hướng xã Tân An (huyện Đak Pơ) về hướng thị xã An Khê, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ tông vào xe máy BKS 81G1-213.62 do chị Nguyễn Thị Thắng (trú xã Cửu An, thị xã An Khê) điều khiển đang băng qua đường.

Vụ va chạm làm người điều khiển và xe máy BKS 81G1-213.62 ngã xuống đường. Lúc này, xe ô tô tải BKS 81C-160.37 do tài xế Võ Xuân Tùng (trú thôn 3, phường An Tân, thị xã An Khê) điều khiển từ phía sau tông vào xe máy BKS 81G1-213.62. Cú va chạm khiến xe máy BKS 81G1-213.62 bị nát phần đầu, người phụ nữ điều khiển xe máy thoát nạn trong gang tấc.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.