Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Chư Pưh

(GLO)- Chiều 12-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương trên quốc lộ 14.

Tại hiện trường, đoàn công tác gồm: Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Hà Anh Thái; Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Phan Hữu Hiếu cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông huyện Chư Pưh đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông; tìm hiểu địa hình, đường sá và những yếu tố khác có liên quan dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Về phía địa phương, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã huy động lực lượng Tổ tự quản An toàn giao thông tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng xe lưu thông, huy động lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, UBND xã đã hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Như Báo Gia Lai điện tử đưa tin, trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút, tại km 1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô BKS 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đak Lak đi tỉnh Gia Lai, đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển chở theo 3 người: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và xe ô tô BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak) điều khiển.

Hậu quả, 3 người trên xe ô tô con tử vong gồm: Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.