Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương

Tin liên quan Bí Thư Thành ủy Pleiku dự sinh hoạt Chi bộ tổ 2 phường Hoa Lư

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Hội Thương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng qua. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân nên tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định, thu ngân sách nhà nước 7 tháng qua ước đạt 80,21% kế hoạch, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2022; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Công tác y tế, giáo dục, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì. Phường thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chú trọng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều tiến bộ. Triển khai thực hiện đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giao quân đạt chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị của phường luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động đạt hiệu quả. Toàn đảng bộ hiện có 353 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay đảng bộ phường đã cử 8 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và kết nạp 1 đảng viên mới, tổ chức 2 đợt trao huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên. So sánh với Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ hiện có 16/19 chỉ tiêu đạt, 03 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy phường Hội Thương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, địa phương nghiên cứu tháo gỡ vách cứng phân luồng giao thông đường Hùng Vương (từ ngã ba Diệp Kính đến đường Nguyễn Viết Xuân) để bà con hai bên đường buôn bán được thuận lợi. Quan tâm đến vấn đề xây dựng sai phép, đảm bảo an ninh trật tự; lưu ý đến tỷ lệ kích hoạt dịch vụ công, mã định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 của địa phương còn thấp, cần khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Pleiku đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục phát huy đoàn kết nhất trí; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong đó có chỉ tiêu kết nạp đảng viên và chế độ suy dinh dưỡng cho trẻ. Tập trung đánh giá và khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế như lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, những nút thắt cổ chai. Sử dụng các hội trường tổ dân phố sao cho hiệu quả, tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân mở rộng các tuyến đường hẻm để lưu thông thuận tiện.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Phường cần đặc biệt quan tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, nhất là chuyển biến trong ý thức và nếp sống văn minh đô thị của người dân. Quan tâm đến vấn đề vệ sinh và cảnh quan tại suối Hội Phú, tuyên truyền vận động người dân đồng thuận để giải phóng dứt điểm mặt bằng Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh để triển khai dự án đúng tiến độ; tiếp tục chăm lo đời sống của người dân, có phương án hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho các hộ nghèo phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục nhân rộng khu phố điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các thủ tục hành chính; làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng; giữ vững tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.