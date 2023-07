Tin liên quan Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 31-7, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Trà Vinh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thạch Cương (SN 1987) và Tô Hoàng Chương (SN 1986) để điều tra về hành vi “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, 2 đối tượng này (cùng ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và phát trực tiếp nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cụ thể, Công an Trà Vinh xác định tài khoản Facebook “Cuong Thach” do Thạch Cương sử dụng; còn tài khoản “TO Hoang Chuong” là của Tô Hoàng Chương sử dụng.

Hai đối tượng này này còn thành lập hội nhóm trái pháp luật, lôi kéo nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm khuếch trương thanh thế, từng bước gây ảnh hưởng trong vùng dân tộc thiểu số.

Chính quyền địa phương và các đoàn thể đã nhiều lần mời giáo dục; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cũng đã 2 lần xử phạt vi phạm hành chính đối với Cương và 1 lần đối với Chương về hành vi trên nhưng 2 đối tượng vẫn không sửa đổi mà còn tiếp tục vi phạm.

Căn cứ vào mức độ và hành vi vi phạm, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh gửi văn bản đề nghị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.