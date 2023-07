(GLO)- Ngày 27-7, Công an huyện Đak Đoa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 14 triệu đồng đối với Hyi (SN 2001, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 17-7, Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận thông tin về hình ảnh video do người dân cung cấp việc một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 81C1-193.49 ngồi một bên yên xe và chạy với tốc độ cao, rú ga, lạng lách, đánh võng trên đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành xác minh và xác định Hyi là người điều khiển xe máy trong đoạn video nên triệu tập lên trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Hyi đã thừa nhận chính là người trong đoạn video trên và đoạn video này được Hyi nhờ quay ở tuyến đường liên huyện Đak Đoa đi Chư Prông để đưa lên Tiktok vào ngày 15-7.

Với những lỗi vi phạm trên, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hyi số tiền 14,150 triệu đồng về 3 hành vi: điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; ngồi về một bên điều khiển xe và điều khiển xe đánh võng trên đường bộ trong đô thị.