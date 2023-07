Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Xã Ia Me phải phát huy nội lực mạnh mẽ, quyết tâm giảm nghèo

(GLO)- Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Me (huyện Chư Prông), sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến, kiến nghị đề xuất của địa phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đề nghị xã phải tận dụng lợi thế, phát huy nội lực mạnh mẽ, quyết tâm giảm nghèo.

Ngày 20-7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Me (huyện Chư Prông) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Khó khăn về đất sản xuất

Quán triệt nội dung buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị hệ thống chính trị xã Ia Me, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Chư Prông tập trung phân tích, đánh giá tổng thể kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã trên tất cả các lĩnh vực; trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp trọng tâm để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cũng như phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Me lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Thúy Hằng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Me-cho biết: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn tình hình địa phương. Đảng ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc 3 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, đạt được một số kết quả tích cực. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2022, trên địa bàn xã còn 391 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,21%, trong đó, hộ nghèo người dân tộc thiểu số (DTTS) là 328 hộ, chiếm 37%.

Bên cạnh đó, xã đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện. Đến nay, có 10/12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy có chi ủy, đạt tỷ lệ 83,3%. Hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố đầy đủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết năm 2023. Theo đó, xã đã tổng hợp đăng ký 78 người tham gia 2 lớp đào tạo nghề trồng trọt và chăn nuôi; giải quyết việc làm cho 171 lao động làm việc trong 2 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo. Các hội, đoàn thể đã làm hồ sơ đề nghị vay vốn cho 65 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số vốn được giải ngân là 3,1 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS được tích cực triển khai. Đến nay, xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới. Công tác thu ngân sách cũng đáng ghi nhận với tổng thu tính đến 30-6 đạt 70% dự toán. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Cùng với những kết quả đạt được, xã cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của huyện, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo; một số phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn đeo bám. Đặc biệt, tình trạng thiếu đất sản xuất trong người DTTS vẫn là vấn đề khó giải quyết. Ia Me cũng là xã có tỷ lệ người dân thiếu đất sản xuất, đất ở nhiều nhất của huyện Chư Prông. Lý giải về điều này, Bí thư Đảng ủy xã chỉ rõ: Xã Ia Me có 7 thôn, làng, trong đó có 5 làng DTTS, 2 làng đặc biệt khó khăn. Người DTTS chiếm tỷ lệ cao, hơn 67%. Các gia đình người DTTS lại đông con, trong khi đất sản xuất có hạn. Khi các con lập gia đình thì phát sinh nhu cầu đất ở, đất sản xuất song không thể đảm bảo. Ngoài ra, tập quán canh tác lạc hậu khiến việc trồng trọt, chăn nuôi không đạt hiệu quả; một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước. Vì thế, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, xã Ia Me cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với đoàn công tác như: quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, nhà văn hóa xã, khuôn viên văn hóa; hỗ trợ chế độ bảo hiểm, miễn, giảm học phí nhằm nâng cao trình độ dân trí của người dân, đặc biệt là các làng dân tộc thiểu số; quan tâm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho người dân…

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 10% hộ nghèo

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Chư Prông Đinh Văn Dũng cho hay: Đối với đề nghị đầu tư xây dựng đập thủy lợi thôn Xuân Me, huyện cũng đã khảo sát công trình này. Song khó khăn lớn nhất là nguồn kinh phí giải phóng, đền bù. Vì vậy, huyện đề xuất tỉnh xem xét, hỗ trợ đối với việc xây dựng đập thủy lợi này để người dân sớm có nguồn nước ổn định sản xuất lâu dài, phát triển kinh tế.

Ghi nhận ý kiến của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, đồng thời các cơ quan chức năng của huyện Chư Prông phải khảo sát, đánh giá thực tế nhu cầu, vùng tưới, phạm vi, diện tích sử dụng, đền bù và hiệu quả của đập thủy lợi để có phương án đầu tư phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Ia Me là một địa phương có rất nhiều thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, nhiều doanh nghiệp, công ty đóng chân trên địa bàn và khu vực lân cận; đất đai trù phú, màu mỡ. Thế nhưng, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn rất cao (44%). Vì thế, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Hệ thống chính trị xã Ia Me phải tận dụng lợi thế, phát huy nội lực mạnh mẽ, quyết tâm giảm nghèo, phấn đấu cuối nhiệm kỳ còn dưới 10% tỷ lệ hộ nghèo. Hệ thống chính trị từ huyện đến xã phải có giải pháp hỗ trợ công tác này từ nguồn lực cho đến phương pháp, cách thức, việc tổ chức triển khai thực hiện. Tập thể Đảng ủy, chính quyền xã phải đoàn kết, thực hiện tốt quy chế làm việc, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, rà soát, đánh giá thực trạng để có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với thực tế, nhất là công tác giảm nghèo. Để giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, ngoài giải quyết tốt công tác quy hoạch, đồng chí Hồ Văn Niên đề nghị huyện Chư Prông cần có báo cáo cụ thể hơn, làm rõ nguyên nhân để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Đặc biệt, xã phải quyết tâm hơn trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị, chi bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên phải là “hạt nhân” của chi bộ, của hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào, hoạt động, chương trình. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai các mô hình giảm nghèo hiệu quả như mô hình gắn kết, hỗ trợ giữa hộ/thôn/làng người Kinh với hộ DTTS trong phát triển kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo việc nâng cao dân trí trong các làng DTTS, từng bước khắc phục các tập tục, tập quán lạc hậu, tình trạng tảo hôn…

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng tặng một phần quà cho hệ thống chính trị xã Ia Me. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử chiến thắng Pleime (xã Ia Ga, huyện Chư Prông); tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công của xã Ia Me. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao số tiền 75 triệu đồng, hỗ trợ xây nhà cho bà Siu Pep-hiện là bệnh binh khó khăn về nhà ở đang sinh sống tại làng Quen.