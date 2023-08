Chư Prông nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Theo thống kê của Công an huyện Chư Prông, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 12 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, TNGT giảm 1 vụ, giảm 5 người bị thương, không tăng không giảm số người chết.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Công an huyện đã xử lý 1.553 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; tạm giữ 497 phương tiện, 921 giấy tờ các loại và tước có thời hạn 271 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 493 trường hợp vi phạm, tăng 1,18 tỷ đồng tiền xử phạt.

Tuy nhiên, theo nhận định của Công an huyện, tình hình TTATGT trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã. Điển hình như vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình tử vong xảy ra trên tỉnh lộ 663, thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 5-6, xe ô tô tải BKS 81H-010.45 do tài xế Hoàng Xuân Tài (SN 1970, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) điều khiển chạy từ hướng xã Bàu Cạn đến thị trấn Chư Prông thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô bán tải BKS 81C-148.74 đang đi chậm cùng chiều ở bên phải, sau đó tiếp tục tông vào xe máy BKS 81B2-783.37 do anh Nguyễn Quang Hòa (SN 1988, trú tại thôn Hoàng Yên) chở phía sau vợ là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1992) và con trai là cháu N.H.T.N. (SN 2020). Vụ tai nạn làm anh Hòa, chị Kiều và cháu N. tử vong tại chỗ.

Qua phân tích, nguyên nhân TNGT chủ yếu là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông như: không chú ý quan sát; đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đi sai làn đường, phần đường; tránh, vượt, dừng, chuyển hướng sai quy định; vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn… Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đặc biệt, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm quy định pháp luật về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy còn nhiều. Thời gian qua, Công an huyện đã xử lý 115 trường hợp học sinh và hơn 100 trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; giải tán 25 vụ thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng, thu giữ 18 phương tiện độ chế.

Thượng tá Đặng Ngọc Hùng-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-cho biết: Với quyết tâm kiềm chế, kéo giảm TNGT, từ nay đến cuối năm, Công an huyện tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề. Bên cạnh đó, đơn vị huy động tối đa trang-thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo hướng khép kín khung giờ, địa bàn. Đồng thời, Công an huyện tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về bảo đảm TTATGT.

“Công an huyện sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương để nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tập trung vào lứa tuổi thanh-thiếu niên, học sinh, nhất là thời điểm khai giảng năm học mới. Ngoài ra, tập trung gọi hỏi, răn đe số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT; phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông cho biết thêm.