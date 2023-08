Công an Đức Cơ quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Ngựa quen đường cũ”, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, ngày 8-5-2023, Lê Đình Sơn (SN 1993, trú tại làng Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) mang theo vam phá khóa rồi điều khiển xe máy xuống thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) rồi rủ Đậu Hữu Luân (SN 1992, trú tại tổ 6, thị trấn Chư Ty) đi trộm cắp tài sản. Khi đến vườn cao su gần tổ 7, phát hiện chiếc xe máy của chị Rơ Lan H. (trú tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) dựng bên đường, Sơn dùng vam phá khóa để lấy trộm rồi chạy về xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) bán cho một người dân với giá 10 triệu đồng. Sơn nhận trước 4 triệu đồng rồi chia cho Luân cùng tiêu xài.

Đến ngày 16-5, Sơn bị Công an huyện Đức Cơ bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận: Trước khi trộm xe máy của chị H. chừng 1 tháng, đối tượng còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản tại thị trấn Chư Ty. Hiện cả Sơn và Luân đang bị Công an huyện Đức Cơ tạm giam.

Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1996, trú tại thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) rủ Nguyễn Xuân Cường (SN 1996, trú tại làng Tung, xã Ia Nan) cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 3-5-2023, Thảo lên TP. Pleiku mua ma túy của một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với giá 1 triệu đồng rồi đem về nhà giao cho Cường cất để tìm mối bán lại.

Đến ngày 4-5, Cường và Thảo đồng ý bán 1 gói ma túy với giá 500 ngàn đồng cho N.Q.S. (SN 1997, trú tại xã Ia Dom). Sau đó, Cường bỏ ma túy vào gói thuốc lá, đưa cho người họ hàng tên Nguyễn Xuân Hương (SN 1995, trú tại TP. Pleiku) rồi dặn lúc S. đến lấy thì giao và nhận tiền. Dù biết trong gói thuốc lá có ma túy nhưng Hương vẫn nhận lời giúp Cường. Lúc Hương vừa giao ma túy cho S. thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Sau đó, Cường và Thảo đã tự nguyện giao nộp số ma túy còn lại đang cất giữ trong nhà.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Thái-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đức Cơ): Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã điều tra, khám phá 55 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó có 11 vụ/22 đối tượng phạm pháp về kinh tế (tăng 7 vụ và 9 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), tang vật thu giữ gồm 239 kg pháo các loại, 2 tấn hạt ươi, 20 can thuốc cỏ nhập lậu; 4 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 2 vụ và 5 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), thu giữ hơn 36,8 gram ma túy các loại; 12 vụ/12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 10 vụ và 9 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022); 3 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Về tội phạm hình sự, 7 tháng qua, tại huyện Đức Cơ xảy ra 25 vụ giết người, trộm cắp tài sản, dâm ô, mua bán người… Riêng tội phạm giết người xảy ra 4 vụ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, Công an huyện Đức Cơ cũng phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm ở cơ sở; kế hoạch của Huyện ủy Đức Cơ về quản lý số đối tượng thanh-thiếu niên hư trên địa bàn. Mặt khác, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó sẽ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương”-Thiếu tá Nguyễn Anh Thái nhấn mạnh.