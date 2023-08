Công an huyện Ia Pa bắt đối tượng truy nã lẫn trốn tại Bình Dương

(GLO)- Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Ksor Chop (SN 1983, trú tại thôn Đak Chá, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) vừa bị bắt giữ vào chiều 1-8 theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào giữa tháng 10-2022, Ksor Chop đã có hành vi hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 1192 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (địa phận xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa). Đến ngày 17-11-2022, Công an huyện Ia Pa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chop.

Ngày 18-7-2023, Toà án nhân dân huyện Ia Pa quyết định đưa vụ án hủy hoại rừng ra xét xử; tuy nhiên, đối tượng Ksor Chop đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an huyện Ia Pa ra quyết định truy nã.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đến giữa tháng 7-2023, Công an huyện Ia Pa nhận được thông tin phát hiện đối tượng Chop đang lẫn trốn tại tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), tiến hành xác minh làm rõ nơi lẫn trốn của Chop.

Sau hơn 10 ngày rà soát, đến 13 giờ 30 phút ngày 1-8, lực lượng Công an huyện Ia Pa đã bắt giữ thành công đối tượng Chop khi đang lẩn trốn tại xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); di lý về Gia Lai để xử lý theo quy định của pháp luật.