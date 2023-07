(GLO)- Sáng 20-7, Công an thị An Khê (tỉnh Gia Lai) ra mắt “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của lực lượng Công an thị xã”.

Thực hiện Kế hoạch số 1037/KH-CAT-PV01, ngày 20-3-2023 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, Công an thị xã An Khê đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Theo đó, với mục tiêu triển khai bộ phận một cửa, Công an thị xã đảm bảo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thị xã, Công an cấp xã đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa (trừ các TTHC do Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện tiếp nhận tại bộ phận một cửa thị xã và cấp xã). Chuyển toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc tất cả các lĩnh vực tập trung tại một vị trí.

Việc triển khai bộ phận một cửa của Công an thị xã An Khê sẽ góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, hướng tới phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân đến giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước; đơn giản hóa các TTHC, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho các tổ chức, người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.