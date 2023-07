Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ án Nguyễn Thanh Quang chiếm đoạt tài sản

Tin liên quan Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại vụ nữ kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố chiếm đoạt tài sản

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thanh Quang cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19-8-2021, tại TP. Pleiku, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 60/QĐ-CSHS, ngày 21-10-2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai).

Cụ thể bị can Nguyễn Thanh Quang;giới tính: Nam; tên gọi khác: không; sinh ngày: 23-10-1990 tại TP. Pleiku; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: lao động tự do; chứng minh nhân dân số 230832988, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 11-10-2017; nơi thường trú: 3/87 Phan Đình Giót, phường Hoa Lư, TP. Pleiku.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị ai là người bị hại hoặc có liên quan đến bị can Nguyễn Thanh Quang thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc liên hệ qua Điều tra viên thụ lý, Trung tá Hồ Quang Dũng (số điện thoại 0989657177) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.