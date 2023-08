Công an TP. Pleiku tìm người bị hại vụ án cướp giật dây chuyền trên đường Âu Cơ, Nguyễn Viết Xuân, Phù Đổng

(GLO)- Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thông báo tìm người bị hại vụ án Trần Văn Hòa cướp giật dây chuyền trên đường Âu Cơ, Nguyễn Viết Xuân, Phù Đổng (TP. Pleiku) vào giữa tháng 1 đến giữa tháng 6-2023.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Pleiku) đang thụ lý điều tra vụ án “Cướp giật tài sản”, xảy ra tại địa bàn thành phố Pleiku từ ngày 18-1 đến 13-6-2023. Quá trình điều tra, bị can Trần Văn Hòa khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản như sau:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 16 giờ một ngày của tháng 2-2023, Hòa điều khiến xe máy đến đoạn đường Âu Cơ (phường Thắng Lợi), thấy 1 người phụ nữ đi bộ đeo sợi dây chuyền trên cổ, nên Hòa áp sát giật sợi dây chuyền rồi chạy thoát.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 18 giờ một ngày của tháng 3-2023, Hòa điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), thấy 1 người phụ nữ đi bộ đeo sợi dây chuyền trên cổ nên Hòa áp sát giật sợi dây chuyền rồi chạy thoát.

Vụ thứ ba: Vào khoảng 16 giờ một ngày của tháng 5-2023, Hòa điều khiển xe máy đến trước số nhà 246/24 Phù Đổng (phường Hoa Lư), thấy 1 người phụ nữ đi bộ đeo sợi dây chuyền trên cổ nên Hòa điều khiển xe máy áp sát giật sợi dây chuyền rồi chạy thoát.

Cả 3 vụ cướp giật nói trên, bị can Trần Văn Hòa đều không nhớ chính xác ngày gây án. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đề nghị ai là người bị hại trong các vụ án trên, liên hệ đến Đội Cảnh sát hình sự-Công an TP. Pleiku (số 11, đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) gặp Điều tra viên Phan Văn Nhất (số điện thoại 0974.894.568) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.