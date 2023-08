Công an TP. Pleiku và Ia Pa huấn luyện phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Ngày 12-8, Công an TP. Pleiku và huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức các buổi huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy cơ sở, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Trong thời gian 2 ngày (12 và 13-8), Công an TP. Pleiku đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho lực lượng PCCC cơ sở của các cơ quan, tổ chức nhà nước thuộc phân cấp thực hiện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Tham gia lớp huấn luyện có 97 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của TP. Pleiku và một số đơn vị thuộc phân cấp quản lý công tác PCCC của Công an TP. Pleiku. Các học viên tham gia lớp huấn luyện được báo cáo viên của Công an TP. Pleiku cung cấp các kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ PCCC như: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH; khái niệm cháy nổ; phòng cháy thiết bị điện; PCCC trong sử dụng gas, xăng dầu; PCCC đối với loại hình cơ sở cơ quan, tổ chức nhà nước; phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; phương pháp kiểm tra an toàn PCCC; phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ; phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; trách nhiệm trong công tác PCCC của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Đồng thời, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku còn hướng dẫn cho các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy trong khay xăng, dùng chăn chiên để dập tắt đám cháy trong phi xăng, dập tắt đám cháy bình gas và thực hành đội hình tổng hợp di chuyển tài sản chống cháy lan.

*Ngày 12-8, Công an huyện Ia Pa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH đối cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Công an huyện đã giới thiệu và hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC và CNCH cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ. Sau đó, các học viên được trực tiếp thực hành các kỹ năng, thao tác chữa cháy khi có tình huống cháy xảy ra, cách phân biệt và sử dụng các bình chữa cháy để xử lý khi có tình huống cháy, nổ, sự cố xảy ra và tuyên truyền nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc trang bị bình chữa cháy trong mỗi gia đình.

Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Ia Pa không để xảy ra bất kỳ vụ cháy nào gây thiệt hại về người và tài sản của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.