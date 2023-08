Đối tượng ngổ ngáo đập phá trong khu di tích quốc gia ở Gia Lai

Kim Gia Phước tại cơ quan công an

Ngày 11/8, Công an Thị xã An Khê, Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kim Gia Phước (SN 2004, trú tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 14/6, Phước đến điện thờ Tam Kiệt (thuộc quần thể Di tích Tây Sơn Thượng Đạo, tại tổ 7, phường Tây Sơn) để thắp hương.

Thắp hương xong, Phước tìm cây dùi để gõ chiêng nhưng không thấy nên bực tức cầm cột bát bửu (bày binh khí-PV) đập vào cái chiêng trong điện thờ. Cột bát bửu gãy thành nhiều mảnh. Sau đó, Phước cầm phần thân của cột bát bửu đã gãy đập vào lồng đèn bằng gỗ đang treo trong điện thờ làm vỡ kính và gãy thân lồng đèn. Tổng thiệt hại tài sản do Phước gây ra 2,8 triệu đồng.

Tây Sơn Thượng đạo là Khu di tích lịch sử nổi tiếng của Gia Lai

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991 với 17 di tích, chia thành 6 cụm, phân bố ở 3 huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Trong đó, trên địa bàn thị xã An Khê có 3 cụm, gồm: cụm di tích Hòn Bình, Hòn Nhạc, Hòn Tào, Gò Kho - Xóm Ké; cụm di tích Miếu Xà, Cây Ké phất cờ - Cây Cầy gióng trống và cụm di tích Gò Chợ, lũy An Khê, An Khê trường, đình An Lũy (An Khê đình).

Ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt.