Gia Lai 24h: Công an Gia Lai tổng kiểm soát ô tô khách và xe container

(GLO)- Ngày 4-8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và quán triệt các kết luận của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.