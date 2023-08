Gia Lai đạt 22 huy chương tại giải vô địch trẻ kéo co và đẩy gậy quốc gia

(GLO)- Đoàn vận động viên (VĐV) của tỉnh Gia Lai vừa mang về 22 huy chương tại Giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia lần thứ II và Giải vô địch trẻ Kéo co quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 9 đến 29-7 ở TP. Hải Phòng.

Theo đó, ở giải Đẩy gậy, đoàn VĐV của tỉnh tham gia 18/27 nội dung thi đấu và đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Ở giải Kéo co, đoàn tham gia 24/36 nội dung thi đấu và giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 10 huy chương đồng. Tất cả 20 VĐV tham gia 2 giải đấu đều là học sinh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. Pleiku).

Được biết, giải vô địch trẻ Đẩy gậy quốc gia lần thứ II diễn ra từ ngày 9 đến 18-7. Tham gia giải có gần 200 VĐV đến từ 14 đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các VĐV thi đấu ở 27 hạng cân khác nhau (từ 38-75 kg).

Giải vô địch trẻ Kéo co quốc gia diễn ra từ ngày 21 đến 29-7, thu hút gần 300 vận động viên đến từ 13 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố. Các đội cùng tranh 36 bộ huy chương ở các hạng cân nam, nữ của nội dung trong nhà và ngoài trời.

Giải vô địch trẻ Kéo co và Đẩy gậy quốc gia năm nay do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức. Đây là dịp để các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhau tranh tài, khẳng định vị thế của mình ở đấu trường thể dục-thể thao. Đồng thời, các giải đấu cũng nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của các VĐV trẻ môn đẩy gậy, kéo co trên toàn quốc; phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải quốc tế trong thời gian tới.