Giải đấu khởi tranh từ ngày 17-7 quy tụ hơn 470 vận động viên (VĐV) trẻ tài năng nhất của 31 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV được chia làm 3 nhóm tuổi A, B, C để tranh tài ở 2 nội dung quyền (Taolu) và đối kháng (Tán thủ).

Ở nội dung Taolu, các võ sĩ đã trình diễn các bài quyền, đao thuật, kiếm thuật, thương thuật và một số bài thi khác. Ở nội dung Tán thủ, các VĐV thi đấu theo hạng cân ở từng nhóm tuổi theo thể thức loại trực tiếp.

Kết thúc các màn so tài, Ban tổ chức đã trao 48 bộ huy chương ở nội dung Taolu và 37 bộ huy chương ở nội dung Tán thủ. Theo đó, đoàn Gia Lai tham gia 19 VĐV ở nội dung Tán thủ và đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng thuộc về VĐV Đặng Bảo Nam (hạng cân 48 kg nhóm C) và Vũ Duy Anh (hạng cân 80 kg nhóm A).

Ngoài ra, đoàn Gia Lai còn giành 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Tấm huy chương bạc thuộc về VĐV Lê Văn Hóa ở hạng cân 60 kg nhóm B. 4 VĐV Nguyễn Thành Danh (hạng cân 70 kg nhóm A), Trương Tô Huy (hạng cân 56 kg nhóm C), Nguyễn Trần Việt Anh (hạng cân 52 kg nhóm C), Nguyễn Thành Trung (hạng cân 60 kg nhóm C) đã giành huy chương đồng.

Ban tổ chức cũng trao cờ tập thể ở từng nội dung. Cụ thể, ở nội dung Taolu, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất với 24 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; đoàn TP. Hồ Chí Minh xếp thứ 2 với 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; đoàn Thái Nguyên xếp thứ 3 với 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Ở nội dung Tán thủ, đoàn Hà Nội tiếp tục có thành tích đứng đầu với 15 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; đoàn Quân đội xếp thứ 2 với 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; đoàn Quảng Ngãi xếp vị trí thứ 3 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Ở nội dung này, đoàn Gia Lai đã xếp thứ 5 trong tổng số 31 đoàn thi đấu.

Qua đó, ở bảng tổng sắp toàn đoàn, đoàn Hà Nội xếp thứ nhất, vị trí thứ nhì thuộc về TP. Hồ Chí Minh và đoàn Thái Nguyên giành vị trí thứ 3. Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và là cơ hội để các địa phương đánh giá lại công tác huấn luyện, đào tạo VĐV qua mỗi năm, từ đó những gương mặt triển vọng có chuyên môn tốt sẽ được bồi dưỡng và được ban huấn luyện đội Wushu trẻ quốc gia lựa chọn.