Gia Lai: Thiệt hại hơn 116 triệu đồng do mưa lũ

Cụ thể, tại huyện Chư Sê thiệt hại 2 đoạn mương đất với tổng chiều dài 570 m, bề rộng mương 1 m. Ước thiệt hại 50 triệu đồng. Tại huyện Đức Cơ có 0,4 ha hồ nuôi cá bị ngập; 10,8 ha lúa vùi lấp, bồi đất. Ước thiệt hại khoảng 66,65 triệu đồng.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: Từ đêm 16-7 và sáng 17-7, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80-160 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Có 6 hồ chứa có tràn tự do đạt từ 51,37% đến 86,6% dung tích thiết kế (hồ Ia Hrung, Hà Ra Nam, Hà Ra Bắc, hồ Hoàng Ân, hồ thị trấn Chư Prông; hồ Ia Glai); 9 hồ chứa (hồ Ayun Hạ, Biển Hồ B, Tân Sơn, Ia Mlá, Ia Ring, Plei Pai, Plei Thơ Ga, Ia Dreh, Tầu Dầu) đạt từ 29,06% đến 100%.

Mực nước trên lưu vực sông Ba và sông Ayun trong 24 giờ tới phổ biến từ 0,20-0,50 m, theo xu thế giảm; riêng tại An Khê (sông Ba) mực nước ít biến đổi. Cần đề phòng nguy cơ lũ quét, trên các sông suối nhỏ, ngập úng cục bộ các vùng trũng thấp, sạt lở đất, sụt lún đất ở những vùng đất dốc và sườn đồi.

Diễn biến thủy văn trong 24 giờ tới có thể ảnh hưởng xấu đến giao thông, đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tác động do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Vì thế, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của đợt mưa lớn đang diễn ra; chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đôn đốc, theo dõi, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo quy trình vận hành được duyệt. Triển khai lực lượng xung kích PCTT kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có mưa lớn.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo công tác phòng-chống thiên tai do mưa lớn gây ra về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.