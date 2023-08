Hé lộ về phiên bản điện ảnh 40 tỷ đồng của 'Đất rừng phương Nam'

Phim được đầu tư với kinh phí lớn, tái hiện bối cảnh miền Tây Nam Bộ năm 1945 biến động với điểm nhấn nằm ở mối quan hệ thân thiết, khăng khít giữa hai nhân vật bé An và người anh lớn Út Lục Lâm.

Phiên bản trên màn ảnh rộng của "Đất rừng phương Nam" vừa tung ra một video quảng bá ngắn, "mở đường" cho trailer chính thức ra mắt (teaser trailer).

Chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có nhiều sáng tạo riêng, song song với những nhân vật, chi tiết có trong truyện.

Video teaser của "Đất rừng phương Nam" giới thiệu mối quan hệ khăng khít giữa hai nhân vật là bé An và Út Lục Lâm. Bé An (diễn viên nhí Hạo Khang) là nhân vật có sẵn trong truyện. Mồ côi mẹ, cậu bé An trôi dạt khắp nơi để tìm cha.

Trên hành trình đó, cậu bé gặp Út Lục Lâm (Tuấn Trần). Đây là nhân vật được sáng tạo ngoài truyện, lần đầu xuất hiện trên bản phim truyền hình "Đất phương Nam" ngắn tập do Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Vinh Sơn làm đạo diễn, được sản xuất từ năm 1997. Cả hai chung nhau cảnh mồ côi, riêng Út Lục Lâm mất cả cha mẹ từ khi còn quá nhỏ, đã quen cảnh mưu sinh "đầu đường xó chợ."

Phiêu du cùng nhau, cả hai tạo nên sự gắn kết như anh em ruột thịt mà dường như sẽ xuất hiện xuyên suốt trong phim. Nam diễn viên Tuấn Trần lý giải vai Út Lục Lâm rất thiếu hơi ấm gia đình, nên khi bé An ôm chặt lấy anh trong một cảnh phim, Út Lục Lâm có thể cảm nhận được rất rõ tình cảm và sự vô tư của một đứa trẻ đồng cảnh ngộ.

"Đây có thể nói là một que diêm sưởi ấm tảng băng trong lòng của Út Lục Lâm vậy," nam diễn viên Tuấn Trần chia sẻ.

Bên cạnh An-Út Lục Lâm còn có loạt nhân vật khác cũng được giới thiệu trong video teaser. Đó là thầy báo Bảy (Hứa Vĩ Văn); ông Tiều (Tiến Luật) và bé Xinh (Bảo Ngọc) - hai người hành nghề "sơn đông mãi võ" - trình diễn võ thuật và chơi những trò "hú tim" để rao bán thuốc; bé Cò (Kỳ Phong). Trước đó phim còn hé lộ về mẹ của An do nữ diễn viên Hồng Ánh thủ vai, bác Ba Phi do Trấn Thành đóng.

An-Cò-Xinh trở thành ba người bạn thân thiết, tạo nên tình bạn hồn nhiên, vô tư, pha lẫn chất hào sảng, hồn hậu đặc trưng của miền Tây sông nước mà khán giả sẽ thấy ở nhiều nhân vật khác nữ trong phim.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kỳ vọng thế hệ khán giả trẻ sẽ tìm thấy ở bộ phim những khám phá về văn hóa thông qua những chuyến phiêu lưu của các bạn nhỏ, trong đó các em sẽ gặp người tốt, kẻ xấu, vượt qua những thử thách để rồi trở nên độc lập và trưởng thành hơn.

Nhà phát hành của phim, Galaxy, cho biết kinh phí phim lên tới 40 tỷ đồng. Dàn cảnh, màu sắc... trong phim được đầu tư kỹ lưỡng. Đạo diễn-Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Vinh Sơn làm cố vấn về nội dung, nhạc sỹ Đức Trí đảm nhiệm về phần âm nhạc trong phim. Ngoài đảm nhiệm một vai phụ, nam diễn viên Trấn Thành cũng đầu tư một phần kinh phí dự án.

Tác phẩm gốc "Đất rừng phương Nam" là tiểu thuyết nổi tiếng vùng Tây Nam Bộ Việt Nam. Truyện lấy bối cảnh năm 1945, sau khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm Nam Bộ.

Nhân vật chính An sống cùng cha mẹ ở thành phố. Khi thực dân Pháp trở lại, người dân thành thị phải sơ tán. Gia đình An cũng di tán qua nhiều nơi khác nhau của vùng Tây Nam Bộ, nhờ vậy, cậu bé được sống đời sống nông thôn vô tư với nhiều người bạn cùng tuổi.

Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến, An lạc mất gia đình và trở thành trẻ lang thang, bước vào đời lưu lạc, gặp nhiều người với những diễn biến, xáo động khác nhau. Lòng nhân ái, yêu thương đùm bọc đồng bào của An giống như động lực giúp cậu vượt qua mọi gian khó trên đường đời, về sau chọn đi theo con đường cách mạng.

Một số hình ảnh từ video teaser:

Cuối thập niên 90, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn bắt tay làm chuyển thể truyện thành phim truyền hình "Đất phương Nam." Phần rừng bị lược đi do kinh phí sản xuất của phim có hạn. Không chỉ rất được yêu thích trong nước, "Đất phương Nam" còn được xuất khẩu sang Mỹ và bán khá chạy ở dạng DVD. Đây cũng là phim truyền hình đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này.