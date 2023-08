Hoàng Anh Gia Lai thế chấp 30 triệu cổ phiếu để vay 500 tỉ đồng tại Sacombank

Theo công bố thông tin bất thường ngày 10-8, HĐQT của công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG), vừa thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ tín dụng của công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (HTLGL) phát sinh từ khoản vay 500 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai (Sacombank Gia Lai) với thời hạn 12 tháng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho HTLGL.

Cụ thể, HAGL sẽ áp dụng 2 biện pháp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho HTLGL, gồm: cầm cố 30 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại công ty CP Chăn nuôi Gia Lai và cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho HTLGL tại Sacombank Gia Lai phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng với khoản vay nêu trên.

Hưng Thắng Lợi là công ty con do HAGL sở hữu 98%. Công ty này đang quản lý nhiều công ty cháu của HAGL như Công ty CP Gia súc Lơ Pang (9,5%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng (100%), Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (100%). Ngoài ra, Hưng Thắng Lợi còn nắm 1% của Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai – công ty quản lý đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tại giải V-League.

Trước đó, ngày 16-6, HĐQT HAGL cũng thông qua việc công ty CP Lê Me trở thành công ty con của HAGL trên phương án chuyển đổi số dư nợ vay và lãi phải thu của Lê Me thành vốn góp cổ phần. Theo đó, sau khi hoàn tất thủ tục chào bán riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ, HAGL sở hữu 87,74% vốn tại Lê Me.

Liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai, mới đây công ty vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với lỗ thuần 163 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhờ vào việc HAGL mua rẻ công ty TNHH Công nghệ cao Bolaven nên công ty ghi nhận lợi nhuận khác 247,5 tỉ đồng, giúp lãi trước thuế ở mức 84 tỉ đồng.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty lãi sau thuế khoảng 405 tỉ đồng nhưng so với cùng kỳ năm trước giảm 23%. So với kế hoạch lợi nhuận cả năm, HAGL chỉ mới thực hiện được 36%.

Trên thị trường chứng khoán, giá của cổ phiếu HAG trong hai phiên trở lại đây đang giảm về mức 9.210 đồng/cp. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu này tăng rất khiêm tốn, chỉ từ 9.160 đồng/cp lên cao nhất tại 9.210 đồng/cp, tương đương với 0,55%.