Ia Pa truy tố nhóm đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

(GLO)- Ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng do Rchăm H’Đuy (SN 1975; trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) cầm đầu về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Trước đó, vào đầu tháng 3-2023, qua công tác nắm tình hình, các Trinh sát hình sự Công an huyện Ia Pa phát hiện tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn có nhận cầm cố nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu nghi vấn làm giả do một số đối tượng đem cầm cố nên đã tiến hành tập trung lực lượng truy xét, làm rõ.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 15-3-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can, các Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Rchăm H’Đuy, Kpă H’Khai (SN 1975), Siu H’Loanh (SN 1972) và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Siu H’Vưn (SN 1972), các đối tượng đều cư trú tại xã Ia Trôk, huyện Ia Pa.

Qua quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2023, do cần tiền tiêu xài nên Rchăm H’Đuy đã cùng các đối tượng Kpă H’Khai, Siu H’Loanh và Siu H’Vưn thông qua mạng xã hội FaceBook đặt làm giả hơn 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều Căn cước công dân rồi đem đến các tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 550 triệu đồng rồi dùng tiêu xài cá nhân.