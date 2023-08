Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam

Ông Bùi Văn Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, và một nhân viên vừa bị Công an tỉnh Hà Nam khởi tố về tội danh Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 11-8, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Linh (SN 1987; ngụ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam và Vũ Ngọc Tỉnh (SN 1987; ngụ cùng địa chỉ trên) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam, ngày 17-5 đơn vị này phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1.980 bao keo dán gạch, nhãn hiệu Super Builder, trọng lượng 25 kg/bao; 65 chiếc vỏ bao bì ghi nhãn hiệu Super Builder có gắn nhãn hiệu con cá sấu, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên; đồng thời phối hợp Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ giám định hàng hóa đối với số keo dán gạch, nhãn hiệu Super Builder.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận giám định, ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 người trên về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Tại cơ quan công an, Linh và Tỉnh khai nhận, đầu năm 2022 đã sử dụng mạng Internet tìm kiếm và biết được nhãn hiệu keo dán gạch Super Builder con cá sấu là thương hiệu sản phẩm của một công ty keo dán gạch ở Thái Lan đang được ưa chuộng trên thị trường, nên đã tải hình ảnh thương hiệu đại diện của công ty này về để gắn lên bao bì sản phẩm do mình thiết kế.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần SOLITI Việt Nam do Bùi Văn Linh làm Tổng giám đốc đã bán ra thị trường trên 108 tấn keo dán gạch, trị giá gần 500 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.