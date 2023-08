(GLO)- Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại huyện Chư Pưh làm 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai giao thông lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-027.60 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn; thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô con BKS 81A-004.70 do tài xế do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển.

Sau khi va chạm, cùng thời điểm này, xe ô tô tải BKS 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đak Lak) điều khiển theo chiều ngược lại cũng đâm vào khiến chiếc xe ô tô con gây hư hỏng toàn bộ, 3 người đi trên xe này tử vong, gồm: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Xét thấy hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tiến Bình. Đồng thời, tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố bị can và xử lý vụ tai nạn giao thông trên theo quy định của pháp luật.

Đối với những cá nhân khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết vụ việc khách quan, đúng quy định của pháp luật.