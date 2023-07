Huyện Kbang có diện tích rừng lớn nhất tỉnh với hơn 121.341 ha. Phần lớn diện tích rừng có địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn. Trong khi đó, rừng có nhiều loại lâm sản giá trị nên các đối tượng lén lút khai thác trái phép. Do đó, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Ông Vũ Quang Sáng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang-thông tin: Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tổ liên ngành của huyện, xã tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm để kịp thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng. Các vụ phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật được Hạt Kiểm lâm, các ngành chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử lý. “Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xử lý hành chính 17 vụ (năm 2022 chuyển sang 2 vụ), tịch thu 24,334 m3 gỗ các loại, 700 kg gốc, rễ và xử phạt với số tiền hơn 55 triệu đồng; xử lý hình sự 2 vụ (năm 2022 chuyển sang 1 vụ), trong đó, Hạt Kiểm lâm khởi tố 1 vụ, Công an huyện khởi tố 1 vụ”-ông Sáng cho biết thêm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trong điều kiện biên chế ít, địa bàn rộng, các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm chủ động tham mưu giúp chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để có giải pháp quản lý phù hợp. Công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các đơn vị chủ rừng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị chủ rừng kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc có tính chất phức tạp.

Ngoài ra, công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, truy quét tại rừng được thực hiện thường xuyên nên kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 99 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 55 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tang vật, phương tiện vi phạm bị thu giữ gồm 96,466 m3 gỗ; 110,374 ster và 134.530 kg củi, 1.750 kg cành, nhánh, gốc, rễ; 12 xe ô tô, 18 xe công nông, 17 xe máy... Các lực lượng đã xử lý hành chính 38 vụ với số tiền xử phạt hơn 452 triệu đồng; xử lý hình sự 5 vụ và đang tiếp tục điều tra, xử lý 56 vụ.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, dù số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm, tính chất, mức độ thiệt hại rừng cũng giảm nhưng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các hành vi mua bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi chưa mang lại hiệu quả như mong muốn do nội dung, hình thức chưa phong phú, sát với từng đối tượng, địa bàn cụ thể. Một số đơn vị chủ rừng không đủ năng lực, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để người dân phá rừng, xâm canh, lấn chiếm đất rừng kéo dài, tạo thành hệ lụy xấu, khó xử lý...

Ông Trương Thanh Hà-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm.