Krông Pa: Bắt đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích

(GLO)- Công an huyện Krông Pa vừa phối hợp Công an xã Đa Quyn (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ đối tượng Bùi Thanh Quyền (SN 1989, trú tại thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Quyền là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 30 ngày 27-3-2023 tại quán karaoke Sky (thuộc thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Quyền đã dùng dao chém 1 nhát vào cổ tay chị T.T.N.A. (SN 1999, trú tại thôn Mới) gây thương tích.

Trên cơ sở xác minh, điều tra, Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thanh Quyền về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi gây án Quyền bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 14-6-2023 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định truy nã. Đến khoảng 13 giờ ngày 20-7-2023, qua nắm tình hình, Công an huyện Krông Pa phối hợp Công an xã Đa Quyn bắt giữ Bùi Thanh Quyền khi đang trốn tại thôn Ma Bó (xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng). Theo cơ quan Công an, Bùi Thanh Quyền có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích vào năm 2013 và năm 2020.

Hiện, Công an huyện Krông Pa đã di lý Bùi Thanh Quyền về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.