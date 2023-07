Krông Pa thiệt hại hơn 52,4 ha dưa hấu do mưa lũ

Tại huyện Krông Pa, ước diện tích dưa hấu bị thiệt hại khoảng 52,4 ha, trong đó trên 70% là 16,4 ha, dưới 70% là 36 ha; về giá trị thiệt hại huyện đang triển khai thống kê... Tại huyện Chư Sê: lũ cuốn trôi 30 m kênh bê tông; ước thiệt hại 50 triệu đồng. 5,5 ha lúa của 18 hộ dân ở Đức Cơ bị ngập hoàn toàn, trong đó có 0,8 ha bị vùi lấp, không thể khắc phục và một số mương cống thoát nước bị vùi lấp sạt lở tại thị trấn; ước thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140 mm/đợt, có nơi trên 180 mm/đợt. Do đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của đợt mưa lớn, chủ động triển khai phương án ứng phó thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.