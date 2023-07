Lung linh ngọn nến tri ân

Tham dự lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang và gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đến từ các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku.

Trang trọng, thiêng liêng

Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh được Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Chính trị Quân đoàn 3, Phòng Chính trị Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đơn vị thực hiện từ 19 giờ. Mở đầu buổi lễ, các đại biểu lắng nghe các ca khúc: “Bài ca không quên”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Linh thiêng Việt Nam” do đoàn viên, thanh niên các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thể hiện. Những giai điệu hùng tráng, thiết tha ngân lên trong không gian linh thiêng đã làm rung động trái tim những người tham gia buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt tuổi trẻ toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo bày tỏ: “Tháng 7-tháng tri ân là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, tuổi trẻ Gia Lai trong những năm qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; quan tâm chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện khắc ghi, giữ gìn, kế thừa và tiếp nối truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên bằng tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, biết hy sinh và sống có trách nhiệm; không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cao đẹp, khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Tại Đức Cơ, từ khoảng 18 giờ 30 phút, đông đảo cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện để dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-xúc động: “Tuổi trẻ huyện Đức Cơ luôn nguyện ghi lòng tạc dạ, tri ân sâu sắc công lao của các anh hùng liệt sĩ. Xin nguyện chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh để luôn xứng đáng với công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ”.

Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê tối 26-7 cũng ấm áp, lung linh bởi hoa, nến, hương thơm mà cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và người dân dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Lần lượt các đại biểu dâng hoa lên đài tưởng niệm liệt sĩ; dâng hương và thắp nến tri ân trên hơn 1.000 phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Mỗi ngọn nến một tấm lòng tri ân

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh là nơi an nghỉ của 3.685 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trong cả nước đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Để chuẩn bị cho buổi lễ thắp nến tri ân, đoàn viên, thanh niên các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tham gia dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang; thay cát và lau sạch từng phần mộ. Chiều 26-7, đoàn viên, thanh niên đến sớm chuẩn bị nến, hương và đặt những bông hoa cúc lên phần mộ các liệt sĩ.

Chị Huỳnh Thị Dịu Duyên-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn-cho biết: “Lễ thắp nến tri ân là hoạt động được tuổi trẻ Gia Lai phối hợp tổ chức thường niên. Mấy ngày nay, những trận mưa dai dẳng kéo dài khiến Ban tổ chức thấp thỏm lo âu. Ai cũng mong mưa tạnh hẳn để những ngọn nến tri ân được thắp sáng tại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Gần 18 giờ ngày 26-7, mưa ngớt rồi tạnh, bầu trời trở nên quang đãng. Lễ thắp nến tri ân đã khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong mỗi đoàn viên, thanh niên để từ đó các bạn nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện”.

Không chỉ có đoàn viên, thanh niên mà nhiều thân nhân liệt sĩ cũng đến dự lễ thắp nến tri ân và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Trong khói hương trầm mặc, bà Đặng Thị Phúc (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xúc động chia sẻ: “Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai có phần mộ của bố chồng tôi là liệt sĩ Đinh Văn Sắt và chú ruột Đinh Văn Xu. Cuộc sống cũng khó khăn nên vài năm, tôi mới vào thăm phần mộ người thân. Chứng kiến lễ thắp nến tri ân đầy trang trọng và linh thiêng, chúng tôi cũng thấy an lòng khi phần mộ người thân được hương khói, chăm sóc chu đáo”.

Đến dự lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp này còn có những thương binh, bệnh binh. Thắp nén hương thơm trên phần mộ các đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, cựu chiến binh Trần Quang Nhận (tổ 2, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nghẹn ngào bày tỏ: “Các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để thế hệ hôm nay có được cuộc sống hòa bình, ấm no. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh ấy. Chúng tôi có mặt ở đây trong giờ phút này để kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi hứa với các liệt sĩ sẽ tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ con, cháu để cùng nhau xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh”.

Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Binh nhì Phạm Bá Thịnh (Đội Cảnh sát Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được tham gia hoạt động thắp nến tri ân. Là một chiến sĩ Công an, tôi tự hứa phải luôn phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”.

Mỗi ngọn nến, mỗi nén hương thơm được trân trọng thắp lên từng phần mộ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm tri ân cũng chính là đêm tiếp lửa truyền thống để thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.