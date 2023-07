Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2023 tại xã Ia Rtô

(GLO)- Tối 19-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham dự ngày hội có ông Đinh Hữu Hoà-Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh cùng lãnh đạo UBND thị xã Ayun Pa, đại diện các ban, ngành của địa phương. Đây là địa phương được thị xã Ayun Pa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Ia Rtô là xã nông thôn mới được công nhận đầu tiên của thị xã Ayun Pa, với 919 hộ, gần 3.690 khẩu sinh sống tại 5 thôn, buôn. Trong đó, gần 90% là người dân tộc Jrai, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp

Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Ia Rtô đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tai-tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được đẩy mạnh. Từ đó, đã tác động tích cực đến ý thức người dân trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn không xảy ra các vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự được giữ vững. Xã tổ chức 10 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, hệ thống chính trị 5 thôn, buôn và các đơn vị trường học, thu hút 1.272 lượt người tham gia.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Nhân dân và cán bộ xã Ia Rtô; ông Lê Ngọc Long-Chủ tịch UBND xã Ia Rtô nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cũng tặng giấy khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trao tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) của Ban Chỉ đạo tỉnh cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã.