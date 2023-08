(GLO)- Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Diên Phú (TP. Pleiku) vừa tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.

Những năm qua, xã Diên Phú đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Riêng từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 11 buổi tuyên truyền tập trung với 1.888 lượt người tham dự; tuyên truyền vận động cá biệt về phòng-chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông 75 lượt với 137 người. Bên cạnh đó, xã xây dựng mới và duy trì 2 mô hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình đã phát huy hiệu quả trong xây dựng phong trào, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Thông qua các mô hình, hoạt động này, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm quan trọng; tình hình các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông nghiêm trọng được kiềm chế; công tác quản lý cư trú, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được triển khai thực hiện có hiệu quả…

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, Chủ tịch UBND xã Diên Phú tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023”.