Sinh viên giỏi thường nghe nhạc Taylor Swift

Trang College Rover thực hiện cuộc khảo sát nhằm xác định thói quen nghe nhạc của sinh viên khi học tập. 1.025 sinh viên ở Mỹ, trong độ tuổi 18-25, tham gia dự án này. College Rover cũng lập ra danh sách nhạc gồm 48.077 bản nhạc trên Spotify phục vụ cho cuộc nghiên cứu để tìm các thể loại và nghệ sĩ phổ biến nhất được sinh viên nghe trong lúc học bài.

Taylor Swift là nghệ sĩ yêu thích của phần lớn học sinh giỏi. Ảnh: Getty Images.

Kết quả cho thấy trong Top 10 ca sĩ được sinh viên yêu thích nhất, Taylor Swift dẫn đầu với 30%. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về The Weeknd, SZA, Harry Styles, Post Malone... Điểm trung bình của các sinh viên này dao động từ 3,5-4 (thang điểm 4.0), tương đương A+ và 8,5-10 (thang điểm 10). Ed Sheeran, Dua Lipa và Lil Uzi Vert ngậm ngùi “chốt” Top 20 lựa chọn hàng đầu của sinh viên.

“Đối với những người muốn cải thiện điểm số, Taylor Swift, The Weeknd và SZA là nghệ sĩ yêu thích hàng đầu của những sinh viên có điểm trung bình cao. Lần tới khi chọn bạn học nhóm, bạn có thể bỏ qua việc hỏi về chuyên ngành và thay vào đó hãy xem danh sách phát Spotify của đối phương”, College Rover gợi ý.

Báo cáo cũng cho thấy những sinh viên có điểm GPA (điểm trung bình các môn học ở Mỹ) có xu hướng nghe nhạc cổ điển nhiều, chiếm tỷ lệ 55%. Tiếp theo là nhạc không lời và nhạc lofi (nhạc có chất lượng thấp). Chỉ 37% sinh viên nghe nhạc metal (thể loại nhạc rock) có điểm trung bình cao. Cũng ít người học giỏi thích nghe nhạc hip-hop. Các sinh viên cho biết hip-hop, rap, heavy metal và pop là những thể loại gây mất tập trung nhất khi nghe khi học.

60% sinh viên có điểm trung bình thấp, dưới 2,5 (thang điểm 4.0), chọn rap là thể loại yêu thích.

Trong khi nữ sinh thích nhạc pop (50%), nam sinh thích nghe hip-hop, rap (41%) và có xu hướng nghe nhạc EDM khi học, nhiều hơn 166% so với nữ sinh. Về nghệ sĩ, con gái thích SZA, Taylor Swift và The Weeknd, còn con trai thích The Weeknd, 21 Savage và Kendrick Lamar.

Theo khảo sát, 38% sinh viên thường xuyên nghe và 27% luôn bật nhạc khi học. Các lý do phổ biến cho thói quen này là giúp việc học trở nên thú vị hơn (69%), giảm căng thẳng (64%), tạo động lực (60%).

Music Radar nhận định sự thật rút ra từ cuộc khảo sát là sinh viên thông mình thường yêu thích Taylor Swift và nhạc cổ điển.

10 nghệ sĩ được học sinh giỏi ở Mỹ lựa chọn. Ảnh: College Rover.