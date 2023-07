Sơ kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng đã kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, biên phòng; phối hợp tốt trong công tác trao đổi thông tin, đề ra các biện pháp, đối sách, xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra. Thực hiện tốt việc rà soát địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào, xây dựng thế trận, nền biên phòng toàn dân trong thế trận, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận, nền an ninh nhân dân vững chắc.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo và tổ chức điều hành diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục duy trì chặt chẽ chế độ giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.