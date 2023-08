Tin liên quan Mẹ ruột cùng nhân tình hướng dẫn con trai 11 tuổi đi trộm cắp

Cụ thể, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Từ Văn Luyện (SN 1997, trú tại thôn Sậy To, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2-8-2023, Công an thành phố Bắc Giang tiến hành kiểm tra, phát hiện tại số nhà 39 đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang có 8 người Trung Quốc không khai báo tạm trú, không có các giấy tờ hợp pháp được phép lưu trú tại Việt Nam.

Quá trình khai thác thông tin đã xác định Từ Văn Luyện là người trực tiếp đưa đón và bố trí cho 8 người Trung Quốc nêu trên đến đây lưu trú bất hợp pháp.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.