Thiếu niên 16 tuổi cướp tiệm vàng lúc chập tối

Ngày 1-8, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trắc N. (SN 2007, ngụ xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, vào hồi 19 giờ 16 phút ngày 28-7, N. giả làm khách hàng tới tiệm vàng Trường Thịnh Ninh Bình (số 413, đường Trần Hưng Đạo, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) để mua vàng.

Lúc này, N. được người của tiệm vàng đưa cho chiếc nhẫn vàng (2 chỉ, trị giá 11,2 triệu đồng) để xem. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không để ý, N. đã cướp 2 chỉ vàng rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TP Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ N. ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, thiếu niên 16 tuổi này bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp tiệm vàng của mình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý N. theo quy định của pháp luật.