Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc: Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Chiều 23-7, đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nêu rõ: Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngày lễ, Tết, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động FULRO lưu vong; giải quyết kịp thời, ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, băng nhóm…

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết thêm: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực trong toàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh sau 1 năm đi vào hoạt động đã phát huy tốt nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực.

Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác PCTN khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được quan tâm, phát hiện với số vụ án nhiều hơn so với trước đây.

Về công tác cải cách tư pháp, Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời chỉ đạo và đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ tư pháp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng nêu rõ một số lĩnh vực còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; các tranh chấp, kiến nghị của người dân liên quan đến một số dự án trên địa bàn tỉnh giải quyết chưa dứt điểm; tội phạm hình sự tuy được kéo giảm nhưng tình trạng thanh niên tụ tập thành nhóm sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn vẫn còn xảy ra.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm, tội phạm về quản lý kinh tế, chức vụ còn xảy ra; việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ còn ít. Tỷ lệ giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động nhìn chung còn thấp; tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế còn chậm…

Sau khi nắm bắt thông tin, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đặc biệt, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực cũng đã được chú trọng triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Dịp này, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku); viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku). Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3); thăm, tặng quà đồng chí Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tại TP. Pleiku; trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Sư đoàn 320.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy những ưu điểm; đồng thời khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, hạn chế thấp nhất các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra. Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo đối với hoạt động tư pháp và các cơ quan tư pháp; thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các kết luận, kế hoạch có liên quan của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp, cải cách tư pháp.