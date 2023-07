Từ 1/8: Tăng phí sát hạch bằng lái xe các loại phương tiện

Ngày 7/6 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BTC thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

Theo Thông tư, từ 1/8 tới, phí sát hạch lái xe các loại phương tiện từ xe máy tới ô tô đều tăng từ 20.000-50.000 đồng, riêng sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.

Mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 40.000 đồng/lần; sát hạch thực hành là 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so mức cũ 50.000 đồng/lần.

Đối với thi sát hạch lái xe ôtô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng/lần; sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng/lần; sát hạch lái xe ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng/lần.