Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ứng Hòa (Công an TP. Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Trung Tấn-cán bộ Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội-Chi nhánh huyện Ứng Hòa về tội nhận hối lộ.

Theo đơn tố cáo, người dân đến Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội-Chi nhánh huyện Ứng Hòa làm thủ tục tách 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ).

Trần Trung Tấn là người được Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội-Chi nhánh huyện Ứng Hòa giao nhiệm vụ trực tiếp xử lý vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý công việc, Tấn đã yêu cầu người dân phải nộp 6 triệu đồng “tiền bôi trơn” cho một bộ hồ sơ bìa đỏ.

Người này sau đó xin giảm xuống còn 5 triệu đồng/bộ, rồi chuyển khoản 10 triệu đồng cho Tấn trước 1 tuần nhận được bìa đỏ.

Sau khi chuyển tiền, người dân đã tố cáo Trần Trung Tấn. Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận hành vi của mình.