Ngay từ sáng sớm 2-8, chị Rmah H’Mon (làng Puối Lốp, xã Ia Le) cùng người thân đón xe khách lên TP. Pleiku cho kịp giờ dự phiên tòa xét xử chồng mình là Rmah Djoang (SN 2000) về tội “Giết người”. Nhìn chiếc xe chở phạm nhân vừa vào đến sân Tòa án nhân dân tỉnh, chị H’Mon không giấu được nỗi muộn phiền, buồn khổ. Đến giờ, chị vẫn không thể tin rằng, người chồng vốn hiền lành, chăm chỉ lại vướng vào vòng lao lý chỉ vì mâu thuẫn bột phát trong cuộc nhậu.

Chị H’Mon trải lòng: Djoang là con đầu trong gia đình có 8 anh em. Năm 2021, người già trong làng đã mai mối 2 người nên nghĩa vợ chồng. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn vui vẻ, chăm chỉ làm ăn để trang trải cuộc sống. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, niềm vui đến khi gia đình chào đón đứa con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, ngày vui không được bao lâu thì bi kịch bất ngờ ập đến.

Ngày 2-8, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Rmah Djoang 7 năm tù, Rmah Nai 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Khoảng 17 giờ ngày 6-11-2022, Djoang cùng em trai là Rmah Nai (SN 2002, cùng trú tại làng Puối Lốp) đến uống rượu tại nhà ông Rmah Hrenh (cùng làng). Tại đây, có Rah Lan Pluk (đã tử vong do tai nạn giao thông ngày 25-12-2022), Rah Lan Bhiar (trú tại làng Kênh Hmek, xã Ia Le) và một số người khác. Sau khi ngà ngà say, Pluk chê hình xăm trên người của Djoang xấu và lấy xẻng hù dọa đánh Djoang.

Sau khi được mọi người can ngăn, Djoang và Nai bỏ về nhà. Nhưng do vẫn còn bực tức vì bị Pluk chê cười và hù dọa nên Djoang, Nai cầm hung khí quay lại đánh trả thù. Khi đến nơi, Djoang cầm chiếc liềm xông vào chém trúng người Bhiar. Thấy Bhiar bị chém, Pluk cầm xẻng đánh vào tay Djoang. Lúc này, Nai cầm rựa chém 5 nhát trúng vùng đầu, tay của Pluk. Được mọi người can ngăn nên Djoang, Nai bỏ đi. Sau sự việc này, Pluk bị tổn hại 12% sức khỏe, Bhiar bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngồi ủ rũ trong phòng xử án, bà Rah Lan H’Blun (làng Kênh Hmek, mẹ của Pluk) kể: Pluk là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh em. Lâu nay, Pluk không hề có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Năm 2022, sau một thời gian đi làm công nhân ở miền Nam, Pluk về nhà phụ giúp gia đình làm nông.

“Hôm đó, sau khi đi làm về, Pluk cùng nhóm bạn đi nhậu. Sau khi sự việc xảy ra, mình cùng dân làng nhanh chóng đưa Pluk đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Về nhà được một thời gian thì Pluk chết do tai nạn giao thông. Mình thấy việc sử dụng rượu, bia là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, khi uống rượu, bia phải biết kiểm soát nhằm tránh trường hợp rượu vào, lời ra hơn thua nhau rồi gây những hậu quả đáng tiếc”-bà H’Blun bày tỏ.

Từ ngày Djoang bị tạm giam, ngôi nhà vắng đi tiếng cười, chỉ còn tiếng thở dài của bà Rmah H'Pre (mẹ của chị H’Mon). Gia cảnh khó khăn và đang nuôi con nhỏ, chị H’Mon chỉ biết dựa vào bố mẹ. Bà H'Pre bộc bạch: “Nhà mình chỉ có 5 sào lúa. Để có tiền bồi thường cho bị hại, gia đình phải bán các tài sản có giá trị và vay mượn người khác. Bây giờ, Djoang phạm tội “Giết người” nên phải chịu hình phạt của pháp luật. Mình cũng già rồi nên mong H’Mon cố gắng vượt qua hoàn cảnh khốn khó này để chăm sóc con cái. Mình cũng mong Djoang sẽ sửa đổi tính cách, tu dưỡng bản thân để sớm hoàn lương trở về”.