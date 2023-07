Bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 17/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc -113,5 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 380km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Lúc 4 giờ ngày 18/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc-109,8 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 310km về phía Đông.

Trên biển, ngày và đêm 17/7, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có mưa bão; Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Chiều và đêm 17/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa bão; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Sáng 18/7, vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; sóng biển cao 3-5 m; biển động rất mạnh.

Ngày 18/7, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ngày và đêm 18/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2,5-5m; biển động mạnh. Vùng biển Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Ngày 18/7, Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12; đêm 18/7 gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra sau bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai-Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú.

Dự báo ngày và đêm 17/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Từ gần sáng 18/7, gió mạnh dần lên cấp 3-4, riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Từ gần sáng 18/7, có mưa vừa, mưa to và dông, gió mạnh dần lên cấp 3-4; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.