Bão số 1 giảm 2 cấp, chuẩn bị đổ bộ biên giới Việt - Trung

Sáng nay 18.7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 7 giờ, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 1.089,3 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60 - 70 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 1 sau khi đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã giảm 2 cấp, khả năng trong vài giờ nữa sẽ đổ bộ vào khu vực biên giới Việt - Trung. Do ảnh của bão số 1, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) trong sáng và trưa nay có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 11 - cấp 12. Biển động dữ dội.

"Khoảng 9 - 11 giờ, tâm bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Đông Hưng (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11. Khu vực Móng Cái là vùng có gió mạnh nhất ở Bắc bộ; Lạng Sơn, Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9. Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - cấp 11", ông Khiêm thông tin.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, với hướng đi như hiện tại, lượng mưa có sự thay đổi. Từ ngày 18 - 19.7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to. Các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn có mưa to 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 70 - 150 mm. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm.

"Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị; cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái", ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Khiêm thông tin thêm, từ ngày 18 - 20.7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 - 5 m ở thượng lưu, từ 2 - 4 m ở hạ lưu. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam có khả năng đạt mức báo động 1 - báo động 2; đỉnh lũ khu vực thượng lưu và các sông suối nhỏ thuộc sông Đà, Thao, Lô báo động 1 và trên báo động 1.

Các sông suối nhỏ tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ cục bộ. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía bắc, đặc biệt là các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị, đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.