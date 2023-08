Tham dự ngày hội có đại diện Công an tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Ia Grai, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam và cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công ty luôn được giữ vững. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, nhiều hoạt động thi đua được Công ty quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, tăng năng suất vườn cây.

Đặc biệt, các hoạt động thi đua lao động sản xuất ở Công ty luôn gắn liền với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2022, Công ty được Chủ tịch UBND huyện Ia Grai công nhận đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 124/TT-BCA ngày 28-12-2021 của Bộ Công an. Vào thời điểm mùa vụ thu hoạch nông sản, hoạt động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công ty và lực lượng Công an xã Ia Krai đạt hiệu quả.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Chỉ đạo huyện Ia Grai, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Hải Tây Phát, Công ty TNHH một thành viên Tuấn Nhung, Công ty TNHH một thành viên ô tô xe máy Dũng Hưng và Công ty TNHH một thành viên Cà phê 705 tặng 74 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Krai.

Tại Ngày hội, đại diện Công ty TNHH một thành viên Cà phê 705 đã ký cam kết với xã Ia Krai về xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.