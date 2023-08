Đề nghị truy tố Diệp Dũng và 8 đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115,7 tỉ đồng

Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".