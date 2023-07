Khiếu kiện kéo dài vì đất ở “bỗng nhiên hao hụt”

(GLO)- Từ năm 2021 đến nay, ông Phạm Ngọc Dân (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết việc thửa đất ở của gia đình ông thiếu đến 71 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Dù UBND huyện Đak Pơ đã có văn bản trả lời nhưng ông Dân vẫn chưa đồng tình.

Theo đơn trình bày, năm 1993, vợ chồng ông Phạm Ngọc Dân-bà Hoàng Thị Nhung được ông Phạm Xuân Vượng sang nhượng thửa đất có diện tích 320 m2, chiều dài 16 m, sâu 20 m và đã trừ mốc lộ giới 17 m. Thửa đất này tiếp giáp phía Đông với phần đất của ông Đỗ Quang Huy, phía Nam giáp với đất của ông Lý Ngọc Cơ, còn phía Bắc và phía Tây giáp quốc lộ 19 và đường hẻm. Lãnh đạo thôn Tân Bình và UBND xã Tân An thời kỳ đó đã xác nhận việc sang nhượng đất viết tay giữa 2 gia đình.

Đến ngày 6-9-2000, vợ chồng ông Dân được UBND thị xã An Khê (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số 33, tờ bản đồ số 7, đất ở nông thôn với diện tích 139 m2. Ông Dân trình bày: “Phần đất phía Nam của gia đình tôi tiếp giáp với thửa đất của ông Lý Ngọc Cơ, ngăn cách bởi mương nước nhỏ được hình thành tự nhiên trước đó. Từ năm 1993, gia đình ông Cơ trồng tre, đắp bờ, chặn dòng làm thay đổi dòng chảy của mương nước, đổ thẳng về phần đất của tôi. Năm 2021, gia đình ông Cơ tiến hành xây kè đá mương nước bên phía phần đất của mình và làm hàng rào kiên cố bao quanh thửa đất. Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo với UBND xã Tân An nhưng không thấy xử lý, giải quyết gì cả. Sau đó, gia đình tôi làm đơn kiến nghị UBND xã Tân An xem xét, giải quyết về việc thiếu 71 m2 đất nhưng gia đình ông Cơ lại thừa 116 m2 đất. Xã đã tổ chức hòa giải nhưng chúng tôi không nhất trí”.

Vợ chồng ông Dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo huyện Đak Pơ. Ngày 28-4-2022, UBND huyện Đak Pơ thành lập đoàn kiểm tra thực tế để giải quyết kiến nghị của công dân. Đến ngày 9-5-2022, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trường ký Thông báo số 44/TB-UBND chỉ đạo UBND xã Tân An, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện kiểm tra lại diện tích đất thực tế sử dụng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Dân, ông Cơ; tổ chức làm việc và đề nghị các hộ dân sử dụng đúng diện tích đất, trả lại hiện trạng ban đầu.

Do UBND xã Tân An và Phòng TN-MT không giải quyết nên gia đình ông Dân tiếp tục kiến nghị. Đến ngày 13-3-2023, Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Khánh đã ký Công văn số 405/UBND-VP gửi gia đình ông Dân với nội dung: Qua kiểm tra bản đồ địa chính đo đạc và phê duyệt năm 2000 làm căn cứ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc xác định diện tích đất nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ quốc lộ 19 không chính xác, chưa đảm bảo cách tim đường 27 m. Diện tích còn lại trừ hành lang đường bộ là 68 m2, yêu cầu gia đình tiến hành làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. “Thửa đất chúng tôi mua bán hợp lệ, được cấp quyền sử dụng đàng hoàng mà qua 4 lần đo đạc, từ 139 m2 xuống còn 68 m2, giờ chỉ còn 22 m2. Quá vô lý! Huyện giải thích giấy sang nhượng đất của gia đình được Trưởng thôn Tân Bình và Phó Chủ tịch UBND xã Tân An ký năm 1993 không có giá trị pháp lý. Họ còn nói giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2000 không đúng diện tích, cấp chồng đất. 2 gia đình cũng đang có tranh chấp đất đai nhưng UBND huyện Đak Pơ lại hướng dẫn chúng tôi làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Chúng tôi thấy bất bình với cách làm, kết luận của UBND huyện Đak Pơ”-bà Nhung bày tỏ.

Tiếp chuyện P.V Báo Gia Lai, ông Lý Ngọc Cơ khẳng định thửa đất đang sử dụng đúng như thỏa thuận mua bán trước đây với một người họ hàng, không lấn chiếm đất của nhà ông Dân. Ông Cơ cũng cho biết chính gia đình ông Dân lấn mương, xây dựng kè mương trước nên gia đình mới làm sau.

Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An-thông tin: Từ năm 2021 đến nay, sau khi gia đình ông Dân có đơn kiến nghị, xã đã nhiều lần tổ chức hòa giải và kiểm tra, đo đạc thực tế theo chỉ đạo của cấp trên. Cả 2 gia đình cũng cho biết khi mua bán 2 thửa đất đều lấy mương nước làm ranh giới. Hiện mương nước vẫn còn đó. Phần đất của gia đình ông Cơ có dư khoảng 116 m2 nhưng diện tích đó thuộc sông suối, cơ quan chức năng không cấp quyền sử dụng đất. Gia đình ông Cơ cũng không canh tác trên phần đất dư đó và cam kết trả lại khi Nhà nước thu hồi. Gia đình ông Dân lấn mương, xây kè trước đó. Nhà ông Cơ xây kè, hàng rào sau để bảo vệ đất khỏi bị xói lở và đồng ý tháo dỡ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Khi 2 gia đình xây kè mương, do tập trung phòng-chống dịch Covid-19, xã chưa phát hiện kịp thời để xử lý nhưng đã có nhắc nhở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Khoa-Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng ban tiếp công dân huyện Đak Pơ-cho biết: 2 lần tiếp công dân đầu, ông Dân kiến nghị đất bị lấn chiếm, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, giao cho xã Tân An và phòng chức năng hòa giải, hướng dẫn khởi kiện ra Tòa án theo đúng quy định của pháp luật. Những lần sau, ông Dân kiến nghị gia đình ông Cơ lấn chiếm, nắn dòng mương nước nên dư 116 m2 đất, còn gia đình mình thiếu khoảng 71 m2.

Qua kiểm tra, phần đất này không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng gia đình ông Cơ sử dụng ổn định lâu nay. Đối với việc làm mương nước, không chỉ có nhà ông Dân, ông Cơ mà mấy hộ liền kề cũng tự làm với mục đích bảo vệ đất khỏi bị xói lở, giúp lưu thông dòng chảy, đảm bảo vệ sinh môi trường. “Với kiến nghị gia đình ông Dân thiếu đất ở so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện An Khê (cũ) cấp năm 2000 là chưa xác định chính xác diện tích đất nằm ngoài hành lang đường bộ dẫn đến thiếu đất. Việc này không chỉ nhà ông Dân mà cả dãy nhà dân dọc theo quốc lộ 19 đều có diện tích đất nằm trong hành lang đường bộ.

Về phản ánh Phòng TN-MT nói với ông Dân giấy viết tay không hợp lệ là chưa đúng. Phòng có giải thích đó là căn cứ để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ở thời điểm hiện tại không còn giá trị pháp lý vì năm 2000 đã cấp giấy chứng nhận. Đối với nội dung Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ hướng dẫn làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 là đúng. Lý do là ông Dân không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề. Ông Dân chỉ kiến nghị thiếu đất so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình được cấp trước đó”-ông Khoa cho biết thêm.