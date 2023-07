6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND thị xã An Khê đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của Luật. Triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Các nghị quyết của HĐND thị xã ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. Chất lượng giám sát, thẩm tra của HĐND, Thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thị xã được nâng cao; thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân…; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

6 tháng đầu năm 2023 kinh tế của thị xã An Khê tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất đạt 10.040,85 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 6.002,63 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bằng 52,13% kế hoạch, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách trên địa bàn được 58,468 tỷ đồng, đạt 29,87% dự toán tỉnh giao. Từ đầu năm đến nay, toàn thị xã gieo trồng hơn 8.383 ha cây trồng các loại, đạt 87,91% kế hoạch. Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được chú trọng đầu tư. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được duy trì xây dựng, phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển đồng bộ; chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ. Tổ chức lễ giao quân đảm bảo an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ giao quân đạt 100% nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do tỉnh tổ chức. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng; hạ tầng; giao thông thủy lợi; điện chiếu sáng; môi trường; chỉnh trang đô thị; đất đai; quy hoạch; tài sản công. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phân tích một số vấn đề cử tri quan tâm như: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo ngành chức năng có giải pháp để hạn chế tội phạm trên địa bàn; bố trí kinh phí một phần từ nguồn ngân sách thị xã, một phần kêu gọi xã hội hóa để lắp đặt một số dụng cụ thể dục ngoài trời tại khu vực Nhà thi đấu thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu thể dục-thể thao của người dân; tạo điều kiện cho các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã được học tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Đak Pơ; quan tâm giải quyết vấn đề bất cập khi đi khám-chữa bệnh, cấp thuốc qua thẻ BHYT…

Hội đồng nhân dân thị xã An Khê đã thống nhất, thông qua 14 nghị quyết, gồm: Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2024; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp trước của HĐND thị xã chưa được giải quyết dứt điểm; kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4)…