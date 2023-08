Nga cấm nhân viên sử dụng iPhone và iPad trong công việc

Cụ thể, chia sẻ với các nhà báo tại một hội nghị kỹ thuật số ở Moscow hôm 11-8, Bộ trưởng Maksut Shadaev cho biết đã ban hành lệnh cấm 2 tháng sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện Cơ quan An an ninh Mỹ (NSA) đã “xâm nhập” hàng ngàn chiếc iPhone, bao gồm các thiết bị của công dân Nga, thiết bị khác liên quan đến các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán ở nước này.

Theo FSB, vào cuối tháng 5 đã phanh phui một chiến dịch gián điệp mạng xuất phát từ Mỹ. Các tin tặc Mỹ cũng xâm nhập thiết bị của các nhà ngoại giao đến từ Israel, Syria, Trung Quốc và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Việc sử dụng các thiết bị di động (của Apple)-điện thoại thông minh và máy tính bảng (iPad), để truy cập các ứng dụng công việc và trao đổi email công việc bị cấm. Tuy nhiên, nhân viên được phép sử dụng iPhone cho nhu cầu cá nhân”-Bộ trưởng Shadaev phát biểu với báo giới.

Hiện, Cơ quan An an ninh Mỹ và Apple từ chối bình luận.