Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ia Sol

(GLO)- Chiều 16-7, tại trụ sở UBND xã Ia Sol, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Sol (huyện Phú Thiện) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đến dự có ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện, ban ngành địa phương.

Xã Ia Sol có 2.353 hộ, 9.923 khẩu tại 10 thôn, làng. Những năm qua, cán bộ và nhân dân xã Ia Sol luôn tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Góp ý cho lực lượng chức năng về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tham gia tố giác tội phạm; tham gia xây dựng các mô hình; tuyên truyền, vận động con em chấp hành pháp luật. Nhờ đó, đã tạo được phong trào phát triển về cả chiều rộng đến chiều sâu, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Ban Chỉ đạo đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch về triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, như: Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 12-3-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an về xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023... Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định.

Cùng với đó, 10 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, làng và các mô hình, như: "Camera giám sát an ninh; "Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống”; “Tổ tự quản về an toàn giao thông” đã phát huy vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, có 10/10 thôn, làng; 5 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại ngày hội, có nhiều hoạt động sôi nổi, như: ca hát, đánh cồng chiêng, giao lưu bóng chuyền giữa cán bộ và người dân trên địa bàn xã; chứng kiến hệ thống chính trị của 10 thôn, làng ký cam kết giao ước thi đua thực hiện xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2023 và các năm tiếp theo.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an huyện Phú Thiện đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh tổ quốc" cho 3 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên trao tặng 10 suất quà (trị giá 500 ngàn đồng/suất) của Ban Chỉ đạo tỉnh cho 10 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".