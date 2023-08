Nhân rộng mô hình “Con nuôi công an huyện Ia Pa”

Tin liên quan Trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Nguyên

Triển khai mô hình lần này, Công an huyện nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với em Kpă Nguyên (lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kim Tân).

Gia đình em Nguyên thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà dựng tạm bằng mấy tấm ván cũ kỹ chỉ đủ cho 4 người trú mưa nắng. Nguyên có bố là người dân tộc Thái, mẹ là người Jrai. Gia đình nội ngoại đều khó khăn, không có ruộng rẫy nên dù chịu khó làm thuê làm mướn nhưng vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo. Nhà gần sông Ba nên em cùng các bạn thường rủ nhau ra đây tắm, chơi đùa. Vào tháng 4-2023, với thân hình gầy gò, nhỏ bé nhưng Nguyên đã dũng cảm cứu sống 2 anh chị học sinh lớp 12 bị đuối nước.

Trước hành động dũng cảm và hoàn cảnh khó khăn của em Nguyên, Công an huyện Ia Pa đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương (đơn vị tài trợ) trao 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng (được mở tại Agribank chi nhánh Ia Pa) để giúp em Nguyên được đến trường và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Việt Dũng-Trưởng Công an huyện-nhấn mạnh: Công an huyện sẽ cử cán bộ, chiến sĩ kèm cặp, giúp đỡ em Nguyên trong học tập và rèn luyện, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về sinh kế để gia đình em sớm thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. “Lực lượng Công an Ia Pa ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự còn quan tâm giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ. Đây là mô hình thứ 2 công an huyện đã thực hiện. Hy vọng thời gian tới, mô hình nàY tiếp tục được nhân rộng ra các xã khác nhằm giúp các đối tượng yếu thế là trẻ em mồ côi, trẻ có cha mẹ thuộc diện khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương”-Thượng tá Trần Việt Dũng nói thêm.

Dịp này, đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương còn trao tặng 500 cuốn vở để địa phương thực hiện hỗ trợ cho học sinh khó khăn trước thềm năm học mới 2023-2024.