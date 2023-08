Tin liên quan Nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước

Trong tháng 7, kinh tế-xã hội TP. Pleiku tiếp tục phát triển ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 5.100 tỷ đồng, tăng 8,82% so với cùng kỳ năm 2022; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) tăng 8,87% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước thực hiện trên 82,75 tỷ đồng, đạt 43,23% kế hoạch tỉnh giao. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thành phố thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Việt Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu-chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 theo kế hoạch được giao. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn theo kế hoạch; xử lý triệt để các khu vực thường xảy ra ngập úng; tăng cường các giải pháp về thu ngân sách nhà nước. Tăng cường theo dõi, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, không phép, phân lô, tách thửa; chuẩn bị công tác tổng kết các hoạt động hè cho học sinh và kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo kế hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2023. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp các đối tượng trộm cắp, cướp giật, ma túy trên địa bàn.