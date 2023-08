Tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI đề ra (*)

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại hội nghị có 19 ý kiến tham luận và thảo luận, không khí thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao.

Thay mặt chủ trì hội nghị, tôi xin kết luận một số vấn đề để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI

Trước hết, hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nội dung trình hội nghị, dự thảo báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, bài bản và có tính tự phê bình sâu sắc; các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao với các nội dung nêu trong báo cáo giữa nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua đã nỗ lực, cố gắng và luôn chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra và đã đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực như dự thảo báo cáo đã đề cập và ý kiến tham luận, thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được rất phấn khởi từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận rất nhiều vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó, có thể nhận thấy rõ tình hình tư tưởng, tâm trạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có người đứng đầu ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị thời gian vừa qua là có lúc, có việc sợ làm sai, “đùn đẩy” trách nhiệm, làm việc và tham mưu “cầm chừng”, thiếu mạnh dạn, thiếu quyết tâm. Đây là vấn đề nếu không sớm khắc phục sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Dự báo thời gian đến, tình hình sẽ có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức tiếp tục tác động mạnh mẽ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. Do đó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra, nhất là một số mục tiêu, chỉ tiêu khó có khả năng đạt khi nhiệm kỳ kết thúc; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả 3 nhóm tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ; đồng thời, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Trước hết, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát hơn trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Đổi mới mạnh mẽ phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, an phận, bảo thủ, trì trệ, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có người đứng đầu, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vì mục tiêu, lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, khích lệ và nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có sáng kiến, sáng tạo, có sản phẩm cụ thể trong công việc; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định các công việc thuộc thẩm quyền. Các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và đề cao tính chủ động, cộng đồng trách nhiệm, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, dồn sức thực hiện một cách tập trung để đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Hai là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nội dung: (1) Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; (2) Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; (3) 4 nghị quyết chuyên đề về kinh tế-xã hội, 2 chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tập trung khắc phục các nội dung đã kết luận tại Thông báo số 314 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những nội dung này chủ yếu thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt thời gian qua, do đó, đề nghị các đồng chí hết sức quan tâm, lưu ý tổ chức thực hiện.

Ba là, duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Đối với các công trình, dự án được xác định là trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ này, đã có chủ trương đầu tư thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thể hiện trách nhiệm cao, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt hơn trong tham mưu và tổ chức thực hiện; phối hợp, hợp tác chặt chẽ để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình, dự án theo kế hoạch đề ra.

Bốn là, tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai các loại quy hoạch, nhất là các quy hoạch trọng tâm, các quy hoạch liên quan đến thu hút đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng quy định. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước hàng năm.

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển công nghiệp tái tạo, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; triển khai kế hoạch trồng rừng hàng năm theo lộ trình đề ra; khẩn trương triển khai việc kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng rừng; rà soát và tăng cường nhân lực quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản.

Năm là, quan tâm công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm văn hóa, du lịch của các địa phương, gắn với triển khai các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị di tích lịch sử-văn hóa, xác định đây là tiềm năng, thế mạnh chủ lực của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; giải quyết nhu cầu chính đáng về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu là, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn; phòng-chống trốn, vượt biên; ngăn chặn, đấu tranh xử lý hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”. Phát hiện, giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở các vụ việc an ninh nông thôn, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng Đảng. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bảy là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình, thông tin nhiều chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực. Phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo công tác tư tưởng và quản lý cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy trình, quy định; xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, nhân tố quyết định sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; thực hiện hiệu quả, đúng quy trình, quy định các chương trình kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Trung ương; thường xuyên đôn đốc việc khắc phục theo kết luận kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận ở các cấp, các ngành. Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là lãnh đạo nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế-xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, hội ở cơ sở. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Quan tâm hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

2. Đối với dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay: Các đại biểu dự hội nghị thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo, đề nghị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh, ký, ban hành.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn rất nặng nề và dự báo nhiều khó khăn; do đó, ngay sau hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và các cán bộ, đảng viên, từng đồng chí cấp ủy viên theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, trong những tháng cuối năm 2023 phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

-------------------------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.